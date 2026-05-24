23:03, 24 мая 2026Спорт

Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров Большого шлема

Владислав Уткин
Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров Большого шлема. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний игрок начал Открытый чемпионат Франции матчем с французом Джованни Мпетши-Перрикаром. Для Джоковича это 82-й турнир Большого шлема в карьере. Таким образом, серб побил рекорд, принадлежавший швейцарцу Рожеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу. Оба провели по 81 турниру.

Джокович занимает четвертое место в текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он выиграл 24 турнира Большого шлема. Также теннисист является олимпийским чемпионом 2024 года, бронзовым призером Олимпиады-2008 и обладателем Кубка Дэвиса-2010.

Ранее суперкомпьютер Opta признал Джоковича в качестве одного из фаворитов Открытого чемпионата Франции. У мужчин с вероятностью 20,44 процента победу одержит первая ракетка мира Янник Синнер. Второе и третье места в списке фаворитов занимают Новак Джокович (11,97 процента) и Александр Бублик (5,16 процента) соответственно.

