Популярный российский блогер признался в ненависти к одной категории людей

Блогер Wylsacom заявил, что ненавидит бегунов из-за перекрытых улиц в ходе марафонов

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, признался в нелюбви к бегунам. О неприязни к этой категории людей он рассказал в интервью проекту Metrametrica, ролик вышел в «VK Видео».

Петухов раскритиковал бегунов, когда рассказывал о том, что не любит отдыхать в горах. «Я знаю, есть какой-то определенный гормон, что-то вырабатывается у человека на высоте, он испытывает эйфорию и удовольствие. Как и у бегунов, которых я ненавижу. Вот эти люди, которые бегают марафоны», — сказал он.

Блогер объяснил неприязнь к фанатам бега тем, что из-за марафонов периодически перекрывают улицы. Wylsacom также добавил, что ему самому никогда не нравился этот вид физической активности.

Ранее Петухов, неоднократно входивший в рейтинги самых богатых российских звезд YouTube, рассказал, что в прошлом ему приходилось жить на 100 рублей в день. Блогер также согласился с тем, что деньги не гарантируют счастье.

