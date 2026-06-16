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18:06, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Популярный российский блогер признался в ненависти к одной категории людей

Блогер Wylsacom заявил, что ненавидит бегунов из-за перекрытых улиц в ходе марафонов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, признался в нелюбви к бегунам. О неприязни к этой категории людей он рассказал в интервью проекту Metrametrica, ролик вышел в «VK Видео».

Петухов раскритиковал бегунов, когда рассказывал о том, что не любит отдыхать в горах. «Я знаю, есть какой-то определенный гормон, что-то вырабатывается у человека на высоте, он испытывает эйфорию и удовольствие. Как и у бегунов, которых я ненавижу. Вот эти люди, которые бегают марафоны», — сказал он.

Блогер объяснил неприязнь к фанатам бега тем, что из-за марафонов периодически перекрывают улицы. Wylsacom также добавил, что ему самому никогда не нравился этот вид физической активности.

Ранее Петухов, неоднократно входивший в рейтинги самых богатых российских звезд YouTube, рассказал, что в прошлом ему приходилось жить на 100 рублей в день. Блогер также согласился с тем, что деньги не гарантируют счастье.

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