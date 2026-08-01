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23:20, 1 августа 2026 (обновлено: 23:31, 1 августа 2026)Россия

Раскрыты подробности о пытавшейся пронести взрывное устройство в ресторан женщине

Пытавшаяся пронести СВУ в московский ресторан женщина погибла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Женщина пыталась пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в ресторан на Кудринской площади в Москве, она погибла. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что в результате взрыва погибли трое: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемая, а также один из посетителей.

О взрыве в центре Москвы стало известно 1 августа. ЧП произошло в ресторане Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади. В результате взрыва пострадал 21 человек.

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