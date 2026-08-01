Пытавшаяся пронести СВУ в московский ресторан женщина погибла

Женщина пыталась пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в ресторан на Кудринской площади в Москве, она погибла. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что в результате взрыва погибли трое: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемая, а также один из посетителей.

О взрыве в центре Москвы стало известно 1 августа. ЧП произошло в ресторане Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади. В результате взрыва пострадал 21 человек.