В ресторане в центре Москвы прогремел взрыв. Что известно?

ГУ МВД России подтвердило смерть 3 человек после взрыва в Москве

В центре Москвы прогремел взрыв. ЧП произошло в ресторане Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади.

ГУ МВД России подтвердило, что жертвами взрыва стали три человека. Еще минимум 17 пострадали.

Причиной стал взрыв неисправного газового баллона. После воспламенения газовоздушной смеси начался пожар, ему присвоили третий ранг сложности. Возгорание оперативно потушили. На место ЧП прибыли десятки машин скорой помощи.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Причина взрыва

Изначально поступали сведения, что газовый баллон взорвался на кухне ресторана, расположенного на первом этаже высотки. Позднее заведение сообщило, что взрыв произошел не в самом ресторане, сейчас кухня и зал «в отличном состоянии».

В момент взрыва в Balzi Rossi праздновали свадьбу. По информации источника «112», там проходило закрытое торжество на 50 человек. Открытие ресторана после него было запланировано на полдень воскресенья, 2 августа.

Ограничения в центре города

После взрыва временно приостановили движение для транспорта на нескольких улицах. В частности, речь шла о перекрытии движения на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок. Кроме того, автомобилисты временно не смогут проехать там, где расположен съезд с Конюшковской на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, и с Конюшковской в Малый Конюшковский переулок.

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Столичный Дептранс уточнил, что станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме. Вход и выход не ограничивался.

Также из-за взрыва был отменен Московский ночной велофестиваль по Садовому кольцу. По заверению властей Москвы, мероприятие перенесено на другую дату.