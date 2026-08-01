Московский ночной велофестиваль отменили из-за взрыва в центре Москвы

«112»: Московский ночной велофестиваль отменили из-за взрыва в высотке на Баррикадной

Московский ночной велофестиваль по Садовому кольцу отменили из-за взрыва в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, в данный момент участников заезда эвакуируют, а дорогу от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрывают.

О взрыве в высотке на «Баррикадной» стало известно вечером 1 августа. Он прогремел на первом этаже в ресторане Balzi Rossi, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли как минимум трое человек, еще 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

Очевидец сообщил «112», что на кухне заведения взорвался газ в баллоне.