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20:54, 1 августа 2026 (обновлено: 21:12, 1 августа 2026)Россия

Московский ночной велофестиваль отменили из-за взрыва в центре Москвы

«112»: Московский ночной велофестиваль отменили из-за взрыва в высотке на Баррикадной
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московский ночной велофестиваль по Садовому кольцу отменили из-за взрыва в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, в данный момент участников заезда эвакуируют, а дорогу от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрывают.

О взрыве в высотке на «Баррикадной» стало известно вечером 1 августа. Он прогремел на первом этаже в ресторане Balzi Rossi, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли как минимум трое человек, еще 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

Очевидец сообщил «112», что на кухне заведения взорвался газ в баллоне.

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