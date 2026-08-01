Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 1 августа 2026 (обновлено: 20:44, 1 августа 2026)Россия

Стало известно о погибших в результате взрыва в центре Москвы

Baza: В результате взрыва в центре Москвы погибли три человека, всего пострадал 21 человек
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Baza

По меньшей мере трое человек погибли в результате взрыва на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источники медиа рассказали, что в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки, погибли трое человек. Еще 17 находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадал 21 человек.

О взрыве в центре Москвы стало известно ранее. Очевидцы рассказали, что после взрыва началось возгорание, на месте скопились машины реанимации, дороги рядом со зданием перекрыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В центре Москвы прогремел взрыв
    В Москве отменили ночной велофестиваль из-за взрыва
    Место взрыва в центре Москвы оцепили
    Украину предупредили об угрозе распада после заявления Путина
    Зеленскому задали один вопрос после ночного удара России
    В московском ресторане прогремел взрыв
    Бывший министр обороны Украины высказался о борьбе с Зеленским
    Движение в центре Москвы перекрыли из-за взрыва
    Зеленскому назвали простой способ остановить удары России по Киеву
    ГУ МВД подтвердило информацию о погибших в результате взрыва в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok