Стало известно о погибших в результате взрыва в центре Москвы

Baza: В результате взрыва в центре Москвы погибли три человека, всего пострадал 21 человек

По меньшей мере трое человек погибли в результате взрыва на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источники медиа рассказали, что в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки, погибли трое человек. Еще 17 находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадал 21 человек.

О взрыве в центре Москвы стало известно ранее. Очевидцы рассказали, что после взрыва началось возгорание, на месте скопились машины реанимации, дороги рядом со зданием перекрыли.