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00:06, 2 августа 2026 (обновлено: 00:10, 2 августа 2026)Силовые структуры

Появились подробности о взорвавшейся в центре Москвы бомбе

«Ъ»: Бомба у ресторана в центре Москвы была заряжена металлическими шариками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бомба, взорвавшаяся на веранде ресторана Balzi Rossi в центре Москвы, была заряжена металлическими шариками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

1 августа в ресторане на Кудринской площади взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней.

По данным «Коммерсанта», женщина сообщила охраннику, что доставляла гостям мероприятия коробку, уточнив, что в ней находится подарок, однако охранник, заподозрив неладное, решил ее досмотреть. «Бомбу подорвали дистанционно. По предварительной версии, курьер, скорее всего, не знала о содержимом посылки», — утверждает газета. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство — было заряжено металлическими шариками.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадал 21 человек. На месте взрыва работают следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета.

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