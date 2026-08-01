Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 1 августа 2026 (обновлено: 23:26, 1 августа 2026)Россия

Число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы выросло

НАК: При взрыве в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы пострадал 21 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве пострадал 21 человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

По данным ведомства, жертвами ЧП стали три человека — один из посетителей заведения, охранник и женщина, пытавшаяся пронести бомбу внутрь помещения.

Как уточнили в НАК, в ресторане взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Его пыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник.

Взрыв в Balzi Rossi произошел 1 августа. За ним последовал пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Возгорание оперативно потушили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В ресторане в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство
    Охранник погиб при взрыве СВУ в ресторане в Москве
    Раскрыты подробности о пытавшейся пронести взрывное устройство в ресторан женщине
    Число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы выросло
    Финляндия закрыла проход для диких кабанов из России
    Десятки бойцов элитного подразделения ВСУ уничтожены при взрыве на складах
    Трамп намекнул на участие в предстоящих выборах
    Иран удивил США
    В ресторане в центре Москвы прогремел взрыв. Что известно?
    Ресторан в центре Москвы опубликовал заявление после взрыва
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok