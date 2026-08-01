Число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы выросло

НАК: При взрыве в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы пострадал 21 человек

В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве пострадал 21 человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

По данным ведомства, жертвами ЧП стали три человека — один из посетителей заведения, охранник и женщина, пытавшаяся пронести бомбу внутрь помещения.

Как уточнили в НАК, в ресторане взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Его пыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник.

Взрыв в Balzi Rossi произошел 1 августа. За ним последовал пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Возгорание оперативно потушили.