Дептранс: На части съездов в центре Москвы временно закрыли движение из-за взрыва

Движение для транспорта временно приостановили на части съездов в результате взрыва на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Как уточняется, сейчас речь идет о перекрытии движения на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и Кудринский переулок. Кроме того, автомобилисты временно не смогут проехать там, где расположен съезд с Конюшковской на Баррикадную улицы в сторону Садового кольца, и с Конюшковской в Малый Конюшковский переулок.

О ЧП стало известно вечером в субботу, 1 августа. По словам очевидцев, после хлопка в ресторане Balzi Rossi началось возгорание, на место съехались машины реанимации.

По меньшей мере 3 человека не выжили, сообщается о 21 пострадавшем. Вскоре появилась предварительная версия причины взрыва. На кухне заведения взорвался газовый баллон, рассказал очевидец в комментарии Telegram-каналу «112».