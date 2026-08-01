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21:44, 1 августа 2026 (обновлено: 21:46, 1 августа 2026)Бывший СССР

В Британии заявили об угрозе экономике Украины из-за произошедшего в Одессе

The Economist: Удары по портам привели к срыву зернового экспорта Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, отмечается в статье, 90 процентов украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное. «Если атаки удвоятся или утроятся, это действительно станет проблемой», — заявил автор материала.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что на Украине задумались об экспорте зерна в обход одесских портов, которые атаковали Вооруженные силы России. По словам аналитика зернового рынка Марии Беликовой, участники рынка рассматривают возможность отправки части украинского зерна по Дунаю с последующей перевалкой через румынский порт Констанца.

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