В Британии заявили об угрозе экономике Украины из-за произошедшего в Одессе

The Economist: Удары по портам привели к срыву зернового экспорта Украины

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, отмечается в статье, 90 процентов украинских зерновых и масличных культур поставляется через Одессу и соседние порты Черноморск и Южное. «Если атаки удвоятся или утроятся, это действительно станет проблемой», — заявил автор материала.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что на Украине задумались об экспорте зерна в обход одесских портов, которые атаковали Вооруженные силы России. По словам аналитика зернового рынка Марии Беликовой, участники рынка рассматривают возможность отправки части украинского зерна по Дунаю с последующей перевалкой через румынский порт Констанца.