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15:38, 17 июля 2026Экономика

На Украине задумались о поставках зерна в обход одесских портов

FT: На Украине задумались о поставках зерна в обход одесских портов через Дунай и Румынию
Вячеслав Агапов

Фото: Nina Liashonok / Reuters

На Украине задумались об экспорте зерна в обход одесских портов, которые атаковали Вооруженные силы России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Экспортеры рассматривают альтернативные маршруты поставок. По словам аналитика зернового рынка Марии Беликовой, участники рынка рассматривают возможность отправки части украинского зерна по Дунаю с последующей перевалкой через румынский порт Констанца. Этот маршрут уже использовался в начале конфликта.

Причина — сокращение складских мощностей крупнейшего украинского порта в Одессе на фоне усиления российских ударов. Судовладельцы отказываются направлять суда в район Одессы, а некоторые трейдеры приостановили закупки зерна в порту.

«Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Черном море, который обычно быстро проходит. Последствия могут оказаться более серьезными: оценки экспорта как России, так и Украины, вероятно, придется существенно снизить, что сделает мировое предложение зерна и пшеницы менее стабильным», — пояснил управляющий директор аналитической компании SovEcon Андрей Сизов.

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Вместе с тем остро стоит вопрос и с российским морским экспортом. После украинских атак на суда в Азовском море поставки зерна из РФ также рискуют сократиться, а страховщики уже подняли цены из-за усиления военных рисков.

В Минобороны России отчитались об очередной атаке на Одессу утром 17 июля. Такие удары проводятся регулярно. Целями Вооруженных сил России становятся портовая инфраструктура, сухогрузы, цеха сборки беспилотников и места их хранения, а также военные катера.

После того как американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над зерновым терминалом в Одессе в 2025 году, его должны были перезапустить. Бизнесмены, контролировавшие терминал, искажали информацию о зерне, которое должно было послужить залогом по кредитам.

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