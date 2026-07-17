Российские войска атаковали Одессу

ВС России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как рассказали в Минобороны, российские войска атаковали инфраструктуру, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Поражены объекты (...), используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, (...) а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России уничтожили украинский пожарный катер.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив. Также он объяснял, что Одесса является логистическим центром по доставке оружия для ВСУ и поэтому является целью для ВС РФ.