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08:02, 17 июля 2026Россия

Российские войска атаковали Одессу

ВС России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как рассказали в Минобороны, российские войска атаковали инфраструктуру, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Поражены объекты (...), используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, (...) а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России уничтожили украинский пожарный катер.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив. Также он объяснял, что Одесса является логистическим центром по доставке оружия для ВСУ и поэтому является целью для ВС РФ.

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