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11:54, 14 июля 2026Россия

В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

Депутат Колесник: Россия возьмет под контроль Одессу, поскольку Украина не согласна на мир
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PhotOleh / Shutterstock / Fotodom

Россия возьмет под контроль Одессу и отрежет Украину от моря, поскольку Киев отказывается от мирных инициатив. Так о судьбе города высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Если такой расклад пошел и Украина не соглашается ни на какие удобные для нее условия, а Запад не дает им закончить войну, тогда придется отрезать Украину от моря», — заявил депутат.

По словам Колесника, если украинские военные продолжат находиться на территориях Одесской области, то Запорожье, Херсон и Крым будут под постоянной угрозой. Депутат отметил, что именно из Одессы запускаются беспилотники и безэкипажные катера.

В ночь на 14 июля российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Одесской области. В частности, военнослужащие поразили объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ними. По словам военного аналитика Александра Меркуриса, массированные атаки России на порты Украины привели к фактической изоляции Одессы.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев указал, что армия России возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону. Похожее заявление делал и депутат Алексей Журавлев, который отмечал, что контроль над Одессой стал бы восстановлением исторической справедливости и ключом к Приднестровью.

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