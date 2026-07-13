На Западе заявили о блокаде Одессы

Британский военный аналитик Меркурис: Удары по Одессе привели к ее фактической блокаде

Массированные атаки России по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической изоляции Одессы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Эксперт подчеркнул, что этот город остается единственным крупным стратегическим портом страны, и его закрытие фактически лишит государство возможности осуществлять морской экспорт.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что удары Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы связаны с желанием командования Российской армии отрезать фронт от тыла. По его словам, результаты данной стратегии должны сказаться на положении на фронте.