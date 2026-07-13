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23:10, 13 июля 2026Мир

На Западе заявили о блокаде Одессы

Британский военный аналитик Меркурис: Удары по Одессе привели к ее фактической блокаде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Массированные атаки России по портовой инфраструктуре Украины привели к фактической изоляции Одессы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Эксперт подчеркнул, что этот город остается единственным крупным стратегическим портом страны, и его закрытие фактически лишит государство возможности осуществлять морской экспорт.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что удары Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы связаны с желанием командования Российской армии отрезать фронт от тыла. По его словам, результаты данной стратегии должны сказаться на положении на фронте.

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