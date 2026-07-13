Военкор заявил об отрезании украинского фронта от тыла

Сладков: Удары по Одессе связаны с желанием командования ВС РФ отрезать фронт от тыла

Удары Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы связаны с желанием командования российской армии отрезать фронт от тыла. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«Мы вцепились в одесские порты. Сегодня били по ним опять. Это признак желания нашего командования отрезать тыл противника от фронта, или, образно, Украину от Запада», — написал военкор.

По его словам, результаты данной стратегии должны сказаться на положении на фронте.

Утром 13 июля в Одесской области раздались взрывы. Тогда сообщалось о повреждении транспортной инфраструктуры.