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08:36, 13 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о повреждениях в Одессе после взрывов

Лысак: В Одессе после взрывов повреждена транспортная инфраструктура
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одессе утром была повреждена транспортная инфраструктура. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали уточняются», — стало известно из публикации.

По информации одесского издания «Думская», воздушная тревога в регионе была объявлена в 07:13 (совпадает с мск). Первый взрыв раздался через 16 минут после этого.

Ранее сообщалось, что мощный удар трехтонной авиабомбой по позициям Вооруженных сил Украины сняли на видео. Он был нанесен в Запорожской области.

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