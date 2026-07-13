Стало известно о повреждениях в Одессе после взрывов

Лысак: В Одессе после взрывов повреждена транспортная инфраструктура

В Одессе утром была повреждена транспортная инфраструктура. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали уточняются», — стало известно из публикации.

По информации одесского издания «Думская», воздушная тревога в регионе была объявлена в 07:13 (совпадает с мск). Первый взрыв раздался через 16 минут после этого.

Ранее сообщалось, что мощный удар трехтонной авиабомбой по позициям Вооруженных сил Украины сняли на видео. Он был нанесен в Запорожской области.