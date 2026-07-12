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15:47, 12 июля 2026Бывший СССР

Мощный удар трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ сняли на видео

ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области при помощи ФАБ-3000
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Удар был нанесен при помощи трехтонной фугасной авиационной бомбы (ФАБ-3000) и попал на видео. На опубликованных кадрах видна детонация снаряда с мощной взрывной волной, после чего от места падения бомбы поднимается огромный столб темно-серого дыма.

Кроме того, удары пятью ФАБ-250-270 были нанесены по опорному пункту сил территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Коренек Сумской области и четырьмя ФАБ-500 по пункту временной дислокации Национальной гвардии Украины в Доброполье.

Ранее «кротовые лабиринты» ВСУ взлетели на воздух из-за сильного взрыва и попали на видео. Речь шла о системе подземных лазов украинских военных на запорожском направлении.

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