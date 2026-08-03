СВР РФ: Европа отрицает возможность перспективы вступления Украины в ЕС

Лидеры стран Запада отрицают возможность вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Они [европейские чиновники] опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы". А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев», — следует из публикации.

СВР сообщила, что Брюссель заинтересован в украинской территории для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых способов ведения современных войн для последующего «нанесения стратегического поражения» России. В ведомстве выразили уверенность в том, что однажды украинский народ прозреет и поймет, кто именно затянул страну в кризис.

Ранее Венгрия заблокировала открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в ЕС по двум причинам, которые не называют публично. По данным источников, у европейских элит есть ряд требований к Киеву, касающихся ослабления власти президента и расширения внешнего контроля над правоохранительной и судебной системой.