Россиянин потратил сотни литров бензина ради аристократической рыбы

Житель Кургана потратил два года и сотни литров бензина ради аристократического линя

Житель Кургана потратил сотни литров бензина ради линя. Об этом пишет Ura.ru.

По словам россиянина, он поймал рыбу, которую также называют аристократической или царской, в Куртамышском округе. «Чтобы поймать этого линя, я потратил два года и не одну сотню литров бензина», — поделился собеседник агентства.

В настоящий момент рыбак находится в поисках единомышленников, которые могут помочь в восстановлении популяции линя.

Ранее сообщалось, что на Сахалине поймали корифену, которая считается одной из самых красивых рыб в мире. Местные жители заметили ее, когда она находилась на мелководье. Также отмечалось, что такую рыбу обычно можно встретить в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии.