Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:53, 3 августа 2026 (обновлено: 18:57, 3 августа 2026)Моя страна

Россиянин потратил сотни литров бензина ради аристократической рыбы

Житель Кургана потратил два года и сотни литров бензина ради аристократического линя
Мария Винар

Фото: Deniss Grigorjevs / Shutterstock / Fotodom

Житель Кургана потратил сотни литров бензина ради линя. Об этом пишет Ura.ru.

По словам россиянина, он поймал рыбу, которую также называют аристократической или царской, в Куртамышском округе. «Чтобы поймать этого линя, я потратил два года и не одну сотню литров бензина», — поделился собеседник агентства.

В настоящий момент рыбак находится в поисках единомышленников, которые могут помочь в восстановлении популяции линя.

Ранее сообщалось, что на Сахалине поймали корифену, которая считается одной из самых красивых рыб в мире. Местные жители заметили ее, когда она находилась на мелководье. Также отмечалось, что такую рыбу обычно можно встретить в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ
    Единственный производитель российских телевизоров обанкротился
    Некоторым россиянам напомнили о праве на оплату ЖКУ без комиссии
    В России объяснили внезапное стремление Зеленского к переговорам
    Назван самый юный террорист в России
    Россиянин потратил сотни литров бензина ради аристократической рыбы
    Река Рейн в Германии обмелела до беспрецедентных значений
    Одно из устройств Apple оказалось в жестком дефиците
    Богатые супруги встретились в российском суде из-за маски для сна
    Названы самые популярные машины в Китае
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok