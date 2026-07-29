В России поймали одну из самых красивых рыб в мире

На Сахалине поймали корифену, которая считается одной из самых красивых рыб в мире

На Сахалине поймали корифену, которая считается одной из самых красивых рыб в мире. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Местные жители заметили рыбу, когда она находилась на мелководье. Авторы канала напомнили, что корифену, которая отличается ярким золотисто-зеленым окрасом, обычно можно встретить в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали на Сахалине тунцов размером с человека. Тогда за один день россияне выловили сразу трех гигантов.

Также стало известно, что летом 2026 года россияне массово устремились в Приморский край за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров.