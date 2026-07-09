Россияне устремились в один регион страны за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров

Рыбаки со всей России устремились в Приморье, чтобы поймать голубого тунца

Летом 2026 года россияне устремились в Приморский край на рыбалку. Люди арендуют места на судах, чтобы отправиться на охоту за голубым тунцом. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам научного сотрудника лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимира Шелехова, субтропические виды рыб, в том числе голубой тунец, появились в акватории Владивостока из-за сильного и раннего переноса теплых вод с восточной стороны Корейского полуострова. «Но любопытно, что на этот раз пожаловали все-таки взрослые особи и в большом количестве», — заметил он.

В свою очередь, в Федерации рыболовного спорта (ФРС) Приморья рассказали про рост спроса заявок на организацию рыбалки. Там сообщили, что в столицу региона съезжаются желающие поймать тунца со всей России. На свое увлечение они тратят примерно 230-250 тысяч рублей.

Уточняется, что раньше такую рыбалку можно было увидеть лишь в фильмах про жизнь миллионеров. Сейчас же российские рыбаки могут даже снарядиться на ловлю рыбы самостоятельно. Однако для этого придется значительно потратиться на удилище для троллинга, приманку-тизер, электрокатушку и удочки. Еще одна категория трат — катер. Его аренда обойдется от 5 до 10 тысяч рублей в час или 15-50 тысяч за сутки. Цены на готовые туры стартуют от 50 тысяч рублей и могут доходить до 250 тысяч.

Самые рыбные места под Владивостоком — у мысов Вятлина и Тобизина, в районе островов Аскольда и Путянина, в окрестностях поселка Славянка. Однако рыбакам настоятельно не рекомендуют выходить в море в одиночку и просят в обязательном порядке перед отправкой регистрироваться в пограничной службе и у спасателей.

Ранее стало известно, что в Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов. Уссурийский залив прогрелся настолько, что к берегам региона подтянулись морские гиганты из тропиков. Раньше здесь попадались особи весом максимум 30-40 килограммов, а теперь рыбаки вылавливают тунцов длиной почти два метра и весом больше центнера. У рыбаков уходит более часа на то, чтобы просто достать улов из воды.