Россияне испугались нашествия водорослей на курортах Мексики

«Известия»: Пляжи Мексики заполонили саргассовые водоросли

Россияне испугались нашествия саргассовых водорослей на курортах Мексики. Об этом сообщает телеканал «Известия».

Соотечественники пожаловались, что водоросли буквально заполонили пляжи — загрязнение зафиксировали на 92 процентах из них, что отпугивает туристов. Власти штата Кинтана-Роо прогнозируют, что к концу года на берег выбросит 119 тысяч водных организмов, что больше рекордного значения 2025 года.

Уточняется, что саргассовые водоросли выделяют сероводород при разложении, перекрывают доступ солнечного света к подводной растительности, снижают биоразнообразие, а также насыщают песок мышьяком и тяжелыми металлами. Ученые объясняют явление потеплением океана и избытком питательных веществ в воде. По оценке губернатора Кинтана-Роо, ежегодно на борьбу с ними власти тратят два миллиарда долларов (158 миллиардов рублей), отели — 150 миллионов долларов (11,7 миллиарда рублей).

Ранее россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции. Они опубликовали видео, на котором видно, как застоявшаяся грязь бьется о камни неподалеку от побережья с туристами.