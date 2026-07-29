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20:03, 29 июля 2026 (обновлено: 20:18, 29 июля 2026)Путешествия

Россияне испугались нашествия водорослей на курортах Мексики

«Известия»: Пляжи Мексики заполонили саргассовые водоросли
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Россияне испугались нашествия саргассовых водорослей на курортах Мексики. Об этом сообщает телеканал «Известия».

Соотечественники пожаловались, что водоросли буквально заполонили пляжи — загрязнение зафиксировали на 92 процентах из них, что отпугивает туристов. Власти штата Кинтана-Роо прогнозируют, что к концу года на берег выбросит 119 тысяч водных организмов, что больше рекордного значения 2025 года.

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Уточняется, что саргассовые водоросли выделяют сероводород при разложении, перекрывают доступ солнечного света к подводной растительности, снижают биоразнообразие, а также насыщают песок мышьяком и тяжелыми металлами. Ученые объясняют явление потеплением океана и избытком питательных веществ в воде. По оценке губернатора Кинтана-Роо, ежегодно на борьбу с ними власти тратят два миллиарда долларов (158 миллиардов рублей), отели — 150 миллионов долларов (11,7 миллиарда рублей).

Ранее россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции. Они опубликовали видео, на котором видно, как застоявшаяся грязь бьется о камни неподалеку от побережья с туристами.

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