Назван способ снять раздражение в пробке

Психолог Кичаева: Музыка и игры помогут снять раздражение в пробке

Музыка, игры, и некоторые другие практики могут помочь снять раздражение во время простоя в пробке. О том, как урегулировать эмоциональное состояние в такой ситуации, рассказал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru.

Эксперт посоветовал начать с дыхательных практик — по его словам, нормализация дыхания снизит уровень стресса в организме. Затем стоит включить музыку — прослушивание любимых композиций поспособствует выбросу эндорфинов. Кроме того, полезными могут оказаться игровые практики. Чтобы время перестало тянуться, Кичаев предложил, к примеру, считать встречные автомобили одного цвета.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, почему некоторые автомобилисты включают музыку в машине слишком громко. По ее словам, может существовать несколько причин, в том числе такое поведение связано с желанием получить сильные эмоции.