Россиянам объяснили причины слишком громкой музыки из некоторых машин

Психолог Ликунова: За громкой музыкой из машины скрываются очень разные чувства и мотивы

Что стоит за слишком громким прослушиванием музыки в машине, «Ленте.ру» объяснила кризисный психолог Варвара Ликунова. Подобное поведение не всегда является проявлением демонстративности или невоспитанности.

«Громкая музыка в машине редко говорит о чем-то одном. Как правило, на то есть разные причины. Было бы ошибкой объяснять такое поведение исключительно комплексами или недостатком внимания. Для кого-то это способ получить удовольствие от момента. Музыка вызывает сильные эмоции, а автомобиль создает ощущение собственного пространства. Человек окунается в свой маленький мир, где можно позволить себе быть громче, свободнее и эмоциональнее. Особенно летом, когда открыты окна, светит солнце и сама атмосфера располагает к тому, чтобы жить ярче», — объясняет эксперт.

Для других громкая музыка становится способом заявить о себе. У каждого человека есть потребность быть замеченным, почувствовать свою значимость. Кто-то делает это через достижения, кто-то через внешний вид, а кто-то — через звук. «Если меня услышали, значит, меня заметили. Это один из самых древних психологических механизмов привлечения внимания», — уточняет специалист.

Иногда за этим стоит желание почувствовать собственную силу и контроль. Когда музыка буквально заполняет пространство вокруг, человек получает ощущение влияния на происходящее. Особенно если в других сферах жизни этого чувства ему не хватает, поясняет Ликунова.

«Громкий звук помогает заглушить внутренний шум. Когда человек испытывает тревогу, усталость, эмоциональное напряжение или просто не хочет оставаться наедине со своими мыслями, музыка становится своеобразным психологическим щитом. Чем громче вокруг, тем тише внутри», — подчеркивает психолог.

При этом она не исключила случаи, когда это действительно желание произвести впечатление, подчеркнуть свой статус или получить эмоциональную реакцию окружающих. «Но самое интересное заключается в том, что громкая музыка чаще всего является потребностью быть услышанным — и буквально, и метафорически. Поэтому, услышав летом громкую музыку из машины, не стоит спешить ставить диагноз ее владельцу. За громкостью могут скрываться очень разные чувства и мотивы», — подытожила Варвара Ликунова.

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