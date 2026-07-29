В России представили работающую без сигнала GPS навигацию

2ГИС рассказал о запуске сенсорной навигации

2ГИС представил обновленный навигатор —теперь приложение продолжит корректно вести пользователя по маршруту, даже если телефон потерял возможность точно определить местоположение. Это сенсорная (инерциальная) навигация, и теперь она доступна всем пользователям 2ГИС на iOS и Android, сообщили в 2ГИС.

Когда сигнал спутников стабилен, 2ГИС определяет местоположение пользователя по данным GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и других доступных систем. Если сигнал становится ненадежным — например, машина въезжает в тоннель — приложение сначала пробует уточнить геопозицию по данным от ближайших точек Wi-Fi и Bluetooth (BLE). А если этих данных будет недостаточно, 2ГИС переключается на сенсоры смартфона. Так, акселерометр фиксирует ускорение и помогает понять, с какой скоростью движется автомобиль, гироскоп определяет направление движения и повороты. При этом важно, чтобы телефон был надёжно закреплён в держателе.

Объединяя эти данные с последней известной геопозицией и картой, 2ГИС продолжает вести пользователя по маршруту до появления более стабильных сигналов от спутников.

Включить или отключить новую функцию можно в настройках навигатора — там появился новый пункт «Использовать сенсоры, если сигнал GPS ненадежный».

«Длинные тоннели, плотная городская застройка, горные серпантины — в таких местах сигналы спутников часто становятся нестабильными. Мы научили навигатор опираться на сенсоры смартфона и продолжать уверенно вести водителя в незнакомых местах и на сложных развязках, пока спутники снова не будут доступны. Важно понимать: лучше всего местоположение по-прежнему определяют по спутниковым сигналам, а сенсоры помогают в трудную минуту наиболее точно предугадать местоположение пользователя, если сигнал GPS нестабилен. Это решение заметно повышает точность автомобильной навигации в местах с нестабильной геолокацией», — рассказал менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дмитрий Шварц.