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21:03, 29 июля 2026 (обновлено: 21:25, 29 июля 2026)Экономика

В российском городе упавшее дерево выбило окна и сломало кондиционеры в многоэтажке

В Нижнем Новгороде упавшее дерево выбило окна и сломало кондиционеры в многоэтажке
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде дерево, упавшее на многоэтажный дом, выбило окна и сломало кондиционеры. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Зеленодольской. По словам жителей, ветки выбили окна и поломали несколько кондиционеров. Помимо этого, после случившегося некоторые из них временно остались без электричества.

Через некоторое время в комментариях к публикации пресс-служба мэрии сообщила, что специалисты, выехавшие на место ЧП, распилили дерево и собираются вывезти его.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Липецке, где рухнувшее дерево повредило фасад здания и вывеску офиса на первом этаже дома.

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