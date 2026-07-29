В российском городе упавшее дерево выбило окна и сломало кондиционеры в многоэтажке

В Нижнем Новгороде упавшее дерево выбило окна и сломало кондиционеры в многоэтажке

В Нижнем Новгороде дерево, упавшее на многоэтажный дом, выбило окна и сломало кондиционеры. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Зеленодольской. По словам жителей, ветки выбили окна и поломали несколько кондиционеров. Помимо этого, после случившегося некоторые из них временно остались без электричества.

Через некоторое время в комментариях к публикации пресс-служба мэрии сообщила, что специалисты, выехавшие на место ЧП, распилили дерево и собираются вывезти его.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Липецке, где рухнувшее дерево повредило фасад здания и вывеску офиса на первом этаже дома.