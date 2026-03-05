Реклама

Экономика
20:51, 5 марта 2026Экономика

В российском городе дерево рухнуло на жилой дом

В Липецке дерево рухнуло на жилой дом
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Липецке на жилой дом рухнуло дерево. Об этом пишет портал Gorod48.

Инцидент произошел на улице Плеханова. Ствол повалился на торец здания, упав прямо у окон жильцов. В результате оказался поврежден фасад здания и вывеска офиса, располагающегося на первом этаже дома. Окна квартир остались целы. По словам местных жителей, состояние дерева на вид не было аварийным, и его регулярно опиливали. Горожане предполагают, что обрушение произошло из-за слабости корней, которые были повреждены во время ремонтных работ энергетиков.

Ранее в Хабаровске тополь рухнул на жилой дом и проломил крышу. Дерево повалило сильным порывом ветра во время бури. Организовывать уборку ствола жильцам пришлось самим — как оказалось, подходящего для такого груза крана у властей не нашлось.

В другом российском городе, Ростове-на-Дону, дерево рухнуло на балкон жилого дома. В ответ на жалобы в управляющей компании заявили, что содержание деревьев вблизи домов не входит в зону ответственности организации. Дерево пришлось снимать в несколько подходов — со стволом не справились спасатели МЧС, не поднял его и присланный мэрией кран.

