Экономика
17:30, 26 января 2026Экономика

В российском городе на балкон жилого дома рухнуло дерево

В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на балкон жилого дома
Виктория Клабукова

Фото: РИА Новости

В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на жилой дом. Об этом пишет издание «Блокнот».

Обрушение произошло в полвосьмого утра. Крупное сухое дерево повалилось прямо на крышу балкона одной из квартир. В ответ на жалобу в управляющей компании заявили, что содержание деревьев вблизи домов в зону ответственности организации не относится, и предложили обратиться в мэрию. Получив отказ в УК, жильцы позвонили в МЧС. Спасатели оперативно прибыли, однако собственными силами снять дерево не смогли. По их словам, для этого необходима спецтехника и кран, и снова сослались на администрацию.

В мэрии на обращение, к счастью, отреагировали. К дому выехала техника с краном. Тем не менее снять упавший на балкон ствол дерева не удалось. Работы обещали продолжить на следующий день с техникой большего калибра. При этом сами жильцы считают, что оставлять дерево в таком состоянии опасно — балкон может и не выдерживать взваленного на него веса.

Ранее в другом городе области, Зверево, тополь протаранил два балкона. Кроме того, ствол погнул раму на балконе третьего этажа, разбил окна на втором, повредил сетевую антенну и кондиционер. Достигнув земли, дерево придавило трубы теплотрассы.

