Экономика
22:11, 25 сентября 2025Экономика

В российском регионе дерево протаранило два балкона

В Ростовской области дерево протаранило два балкона
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ростовской области огромное дерево под силой ветра рухнуло на жилой дом. О случившемся пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в шесть часов утра в городе Зверево во дворе на улице 47-й Гвардейской дивизии. Сильного порыва ветра не выдержал массивный тополь — сломавшись, он повалился на стоявший рядом жилой дом. Вначале он протаранил окна и повредил обшивку на двух балконах на пятом этаже. Продолжая падать, ствол погнул раму на балконе третьего этажа и разбил окна на втором. Достигнув земли, дерево придавило трубы теплотрассы. Кроме того, по словам одной из жительниц, тополь повредил сетевую антенну, сушилку для белья и внешнюю трубку кондиционера.

В самих квартирах никто не пострадал, в момент обрушения возле дома никого не находилось. Управляющей компании предстоит оценить причиненный ущерб.

Ранее дерево рухнуло на жительницу Москвы. Ситуация произошла в центре столицы. Кроной придавило проходившую мимо женщину — она смогла выбраться из-под дерева, обошлось без травм.

