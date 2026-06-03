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13:23, 3 июня 2026Экономика

На ПМЭФ призвали к «водному перемирию»

Депутат Фетисов: Россия должна стать инициатором «водного перемирия»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Юлия Егорова / Фонд Росконгресс

Россия могла бы стать инициатором «водного перемирия». С такой идеей в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Вызовы и перспективы международного водного сотрудничества: вода как фактор устойчивого развития» выступил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

На сессии обсуждались вопросы развития сферы водных ресурсов. «Я хотел бы, как посол Организации Объединенных Наций (ООН), олимпийский чемпион, который многое, как я думаю, понимает, что происходит сегодня в мире — он настолько хрупкий, что необходимо сегодня объявить "водное перемирие". Так бывает в природе: когда приходит беда в виде засухи, жары, то все звери приходят на водопой и стараются не конфликтовать в этот момент. Мне кажется, Россия может инициировать сегодня это», — заявил Фетисов. Он добавил, что для этого в стране есть и ресурсы, и научная база, и экспертное сообщество.

Ранее на ПМЭФ специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по водным ресурсам Ретно Марсуди заявила, что проблему водных ресурсов нужно рассматривать в качестве приоритета в рамках экономического развития стран. Она призвала воспринимать воду как источник жизни на Земле.

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