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14:53, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленский нашел замену опальному министру обороны

Зеленский: Клименко может стать новым министром обороны Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Отправленный в отставку глава МВД Украины Игорь Клименко может стать новым министром обороны республики. Об это заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается Клименко, он рассматривается как одна из кандидатур. Рассматривается, но я еще не подал соответствующих документов в парламент», — заявил Зеленский.

По его словам, одной из его задач будет устранение «позорных моментов бусификации».

Ранее депутат Верховной Рады Мария Мезенцева заявила, что Игорь Клименко отказался от предложенной ему должности министра обороны Украины.

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