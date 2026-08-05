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20:09, 5 августа 2026Мир

В МИД России оценили Германию в качестве посредника по Украине

Любинский: Германия не может претендовать на роль посредника в переговорах по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Германия не может претендовать на роль посредника в переговорах по Украине из-за курса на милитаризацию и попыток диктовать собственные условия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль [в урегулировании конфликта на Украине], одновременно пытаясь диктовать свои условия», — сказал дипломат.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что для переговоров с Россией Европейскому союзу (ЕС) нужно найти представителя, отвечающего определенным требованиям. «Значит, он не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой, которую Европейский союз исповедовал все последние годы по отношению к нашей стране», — пояснил он.

До этого президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом для переговоров между ЕС и Россией, однако европейская сторона сочла его «недостаточно авторитетным».

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