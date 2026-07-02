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04:46, 2 июля 2026Россия

В России описали подходящего кандидата для переговоров с ЕС

Косачев: Переговорщик от ЕС не должен ассоциироваться с антироссийской политикой
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что для переговоров с Россией Европейскому союзу (ЕС) нужно найти представителя, отвечающего определенным требованиям. В беседе с ТАСС он описал, какими качествами должен обладать подходящий кандидат.

По словам сенатора, европейский переговорщик должен иметь достаточный авторитет к Европе, так и в России.

«Значит, он не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой, которую Европейский союз исповедовал все последние годы по отношению к нашей стране, в том числе в контексте украинского кризиса», — пояснил Косачев.

Сенатор напомнил, что ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом для переговоров между ЕС и Россией, однако европейская сторона сочла его «недостаточно авторитетным».

«Попробуйте найти такого европейского политика, который бы стал достаточно авторитетным для нас, но при этом не разделял бы ответственность за действия нынешних европейских политиков», — сказал Косачев. По его мнению, такая задача станет для Европы нерешаемой.

Ранее в Германии оценили Евросоюз как посредника на Украине. Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк заявил, что ЕС не сможет сыграть эту роль, поскольку проявляет только агрессию.

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