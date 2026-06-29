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07:50, 29 июня 2026Россия

В Германии оценили Евросоюз как посредника на Украине

Потомок Бисмарка заявил, что ЕС не может посредничать в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк прокомментировал, сможет ли Евросоюз стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Бисмарк оценил Евросоюз как посредника на Украине и подчеркнул, что объединение не сможет сыграть эту роль, поскольку проявляет только агрессию. По его мнению, «только отдельные страны могут выступить посредниками, и среди них находится Германия, поскольку немцы точно знают, что произошло во Второй мировой войне, они обязаны знать свою историю».

Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы. Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление, что Шредеру отказали в этой роли.

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