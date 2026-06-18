Фицо выразил связанное с Украиной сожаление

Фицо выразил сожаление, что Шредеру отказали в роли посредника на переговорах по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру отказали в роли посредника на переговорах по Украине. Его слова приводит TASR.

По данным агентства, Фицо считает огромной ошибкой то, что Шредеру было отказано в роли посредника от Европы на мирных переговорах по прекращению украинского конфликта. По его мнению, эту должность должен занимать «кто-то, кто знает обе стороны». Фицо добавил, что деятельность Шредера в регионе хорошо известна, и призвал вернуться к его кандидатуре.

Ранее сообщалось, что Фицо предложит Европейскому союзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной.

9 мая президент России Владимир Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы.