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14:59, 18 июня 2026Мир

Фицо выразил связанное с Украиной сожаление

Фицо выразил сожаление, что Шредеру отказали в роли посредника на переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру отказали в роли посредника на переговорах по Украине. Его слова приводит TASR.

По данным агентства, Фицо считает огромной ошибкой то, что Шредеру было отказано в роли посредника от Европы на мирных переговорах по прекращению украинского конфликта. По его мнению, эту должность должен занимать «кто-то, кто знает обе стороны». Фицо добавил, что деятельность Шредера в регионе хорошо известна, и призвал вернуться к его кандидатуре.

Ранее сообщалось, что Фицо предложит Европейскому союзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной.

9 мая президент России Владимир Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы.

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