Российский актер назвал Москву идеальным городом для одного занятия

Дмитрий Певцов назвал Москву идеальным городом для занятия спортом

Москва является идеальным городом для занятия спортом на улице. Об этом заявил российский актер Дмитрий Певцов в интервью «Аргументам и фактам».

По словам артиста, спортивная инфраструктура Москвы обеспечивает горожан всем необходимым для занятий. «Практически в каждом дворе установлена и оборудована площадка с тренажерами. Есть они и в парках. И эти площадки на любой вкус», — отметил Певцов.

Он рассказал, что сам периодически занимается на площадках на улице. Рядом с домом актера установлены практически все необходимые тренажеры и зафиксированные цепями разновесные гири. «На мой взгляд, Москва сегодня для занятий спортом, возможно, лучший город в мире. Ну, может, еще в Японии и Китае есть города с таким уровнем спортивной инфраструктуры», — заключил Певцов.

Ранее актер Павел Ващилин заявил, что считает Москву лучшим городом на планете.