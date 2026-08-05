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21:00, 5 августа 2026 (обновлено: 21:09, 5 августа 2026)Экономика

Российский актер назвал Москву идеальным городом для одного занятия

Дмитрий Певцов назвал Москву идеальным городом для занятия спортом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Москва является идеальным городом для занятия спортом на улице. Об этом заявил российский актер Дмитрий Певцов в интервью «Аргументам и фактам».

По словам артиста, спортивная инфраструктура Москвы обеспечивает горожан всем необходимым для занятий. «Практически в каждом дворе установлена и оборудована площадка с тренажерами. Есть они и в парках. И эти площадки на любой вкус», — отметил Певцов.

Он рассказал, что сам периодически занимается на площадках на улице. Рядом с домом актера установлены практически все необходимые тренажеры и зафиксированные цепями разновесные гири. «На мой взгляд, Москва сегодня для занятий спортом, возможно, лучший город в мире. Ну, может, еще в Японии и Китае есть города с таким уровнем спортивной инфраструктуры», — заключил Певцов.

Ранее актер Павел Ващилин заявил, что считает Москву лучшим городом на планете.

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