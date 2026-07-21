Российский актер назвал лучший город Земли

Актер Ващилин назвал Москву лучшим городом Земли

Российский актер, режиссер, директор музея МХАТ Павел Ващилин заявил, что считает Москву лучшим городом Земли. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос, что бы он изменил в Москве, если бы мог. Ващилин признался, что мечтает о собственном здании для музея МХАТ в центре столицы, чтобы показать посетителям все экспонаты, которые сейчас скрыты от их глаз. «А что касается Москвы, то с ней все как в песне — это лучший город на земле», — считает режиссер.

Что касается отличий москвичей от жителей других городов, Ващилин убежден, что первым сложнее остановиться и разглядеть то, что их окружает. «Я в какой-то момент решил, что пойду не торопясь от Кузнецкого моста, через Китай-Город, до Таганки — буду смотреть только на верхушки зданий. И когда я увидел все эти барельефы, мозаики, крыши, такие разные, подумал — какая красота. А ведь это все окружает нас каждый день. Когда приезжаешь в другой город, обычно вертишь головой по сторонам и говоришь: "О, как красиво!" А у себя мы как будто не ценим это», — заключил он.

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