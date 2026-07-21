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19:55, 21 июля 2026 (обновлено: 20:06, 21 июля 2026)Экономика

Российский актер назвал лучший город Земли

Актер Ващилин назвал Москву лучшим городом Земли
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский актер, режиссер, директор музея МХАТ Павел Ващилин заявил, что считает Москву лучшим городом Земли. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос, что бы он изменил в Москве, если бы мог. Ващилин признался, что мечтает о собственном здании для музея МХАТ в центре столицы, чтобы показать посетителям все экспонаты, которые сейчас скрыты от их глаз. «А что касается Москвы, то с ней все как в песне — это лучший город на земле», — считает режиссер.

Что касается отличий москвичей от жителей других городов, Ващилин убежден, что первым сложнее остановиться и разглядеть то, что их окружает. «Я в какой-то момент решил, что пойду не торопясь от Кузнецкого моста, через Китай-Город, до Таганки — буду смотреть только на верхушки зданий. И когда я увидел все эти барельефы, мозаики, крыши, такие разные, подумал — какая красота. А ведь это все окружает нас каждый день. Когда приезжаешь в другой город, обычно вертишь головой по сторонам и говоришь: "О, как красиво!" А у себя мы как будто не ценим это», — заключил он.

Ранее журналист Юрий Феклистов сравнил московское метро с подземными дворцами.

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