Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Журналист Феклистов сравнил московское метро с подземными дворцами

Известный российский журналист, фотограф Юрий Феклистов заявил, что у Москвы есть преимущество перед Парижем, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами. Его он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По мнению Феклистова, российская столица выигрывает у крупных зарубежных городов благодаря красивому метро. «И в Нью-Йорке, и в Париже подземка сугубо функциональная, внутри жарко. Обычные станции, где нет никакой красоты — таких подземных дворцов, как у нас, вы не найдете нигде», — заверил он. Своими любимыми станциями журналист назвал «Киевскую-кольцевую» и «Новослободскую» с витражами, которые напоминают ему узоры калейдоскопа.

Среди главных преобразований Москвы, которые пошли столице на пользу, Феклистов выделил повсеместную установку камер — после этого, считает фотограф, в городе стало намного безопаснее. «Если сравнивать с моим детством, сейчас на улицах очень светло, дома стали красиво подсвечивать. Появились чистые туалеты в парках и на вокзалах, на улицах ставят кабинки. Исчез смрадный запах во дворах», — заключил он.

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