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17:44, 8 июня 2026Экономика

Звезда «Вампиров средней полосы» назвал лучший город Земли

Актер Калюжный: Москва — лучший город Земли
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный заявил, что считает Москву самым лучшим городом на Земле. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам уроженца столицы, отношение к любимому городу со временем у него меняется только в лучшую сторону. Актер добавил, что ему нравится наблюдать, как места, в которых он вырос, преображаются год за годом. Любимыми местами Москвы он назвал дворы от улицы Пушкинской до Арбата и район Красной Пресни. «За время моей службы в армии Москва, по ощущениям, совсем не изменилась. Все так же все бегут, спешат и погружены в свои дела», — добавил 27-летний артист.

Среди главных плюсов столицы Калюжный выделил архитектуру, атмосферу, энергетику и технологическую составляющую. «Мне кажется, это максимально наполненный обилием разнообразия город — здесь есть все», — заключил актер.

Ранее дочь актера Олега Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова, заявила, что считает Москву лучшим городом мира среди основных мировых мегаполисов.

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