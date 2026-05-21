Дочь Ефремова назвала Москву лучшим городом мира

Дочь Олега Ефремова Анастасия: Москва лучше Нью-Йорка, Парижа и Берлина

Дочь актера Олега Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова, заявила, что считает Москву лучшим городом мира среди главных мировых мегаполисов. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Ефремову попросили назвать преимущества российской столицы перед Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином. «Даже не обсуждается — Москва лучше их всех. Она удобная, комфортная, просторная. Даже когда случаются климатические ужасы, она все равно хороша», — убеждена театральный критик.

Между тем Ефремова отметила, что москвичи ничем не отличаются от жителей других городов. «Кто-то сетует, что москвичи малоулыбчивые, но, я считаю, это довольно странно — идти и всем улыбаться. Это обесценивает улыбку, улыбка должна быть как подарок, как знаменитая улыбка моего папы: улыбнулся — и как солнышко взошло», — добавила она.

Ранее актер Сергей Епишев заявил, что Москва выигрывает у Нью-Йорка за счет самобытности.