09:40, 21 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ высказались о радиоактивных БПЛА у армии России

Игнат: Армия России не использует радиоактивные БПЛА в зоне СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Армия России не использует радиоактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО). Их применение опроверг спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат, передает УНИАН в Telegram.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что в обломках одного из российских беспилотников якобы обнаружили элементы со сплавом на основе обедненного урана

Игнат отметил, что Вооруженные силы России используют стандартные материалы, а не «радиоактивные боеголовки».

15 мая в ВСУ пожаловались на российские БПЛА в ДНР. Сообщалось об активном уничтожении целей на ключевом направлении фронта — константиновском.

