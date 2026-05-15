В ВСУ пожаловались на российские БПЛА на ключевом направлении фронта

В ВСУ пожаловались на российские БПЛА на константиновском направлении в ДНР

Российские военные активно уничтожают дронами украинские отряды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на считающемся ключевым константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram.

«После обнаружения точки запуска враг, как правило, сразу же запускает по координатам дроны на оптоволокне и обычные FPV, чтобы уничтожить экипаж или весь пункт управления», — говорится в публикации.

По словам Мучного, на данном участке фронта активно работает центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с Воздушно-космическими силами ВС России. Он сообщил, что данная система настроена на поиск и уничтожение расчетов БПЛА, ретрансляторов и наземных РЭБ ВСУ.

Ранее груды сожженной украинской техники попали на видео. Кадры были сняты под Константиновкой.