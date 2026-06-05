В Минобороны ответили Путину на обращение к бойцам в зоне СВО

В Минобороны ответили Путину на обращение к бойцам в зоне СВО фразой «работаем»

В Минобороны ответили президенту России Владимиру Путину на обращение к бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Ответ опубликован в официальном канале оборонного ведомства на платформе Max.

«Работаем», — говорится в сообщении.

Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) обратился к российским военным. «Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал глава государства.

Путин также назвал достижение целей условием для завершения боевых действий на Украине. В частности, речь шла о том, что Россия ставит целью добиться освобождения Донбасса и продолжить добиваться денацификации Украины.

До этого глава государства говорил о том, что специальная военная операция (СВО) на Украине скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, имея ввиду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.