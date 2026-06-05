Путин озвучил цели России в зоне СВО

Путин: Россия продолжит добиваться цели по денацификации Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит добиваться денацификации Украины. Цели страны глава государства озвучил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин также подчеркнул, что Россия добьется освобождения Донбасса. «Без сомнений», — сказал он.

«Мы этого добьемся так же, как мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификации Украины», — заключил президент России.

Ранее Путин назвал достижение целей условием для завершения боевых действий на Украине. До этого глава государства говорил о том, что специальная военная операция (СВО) на Украине скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, имея ввиду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.