Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине

Путин заявил, что боевые действия на Украине завершатся после достижения целей

Боевые действия на Украине завершатся после достижения Россией своих целей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается боевых действий — исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — сказал он.

Глава государства также обратился к российским военным фразой «работайте, братья».

Ранее Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы. Он отметил, что имеются ввиду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.