Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 5 июня 2026Россия

Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине

Путин заявил, что боевые действия на Украине завершатся после достижения целей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Боевые действия на Украине завершатся после достижения Россией своих целей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается боевых действий — исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — сказал он.

Глава государства также обратился к российским военным фразой «работайте, братья».

Ранее Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы. Он отметил, что имеются ввиду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Путин заявил об отсутствии угроз для российской экономики

    Путин заявил о «крике Ярославны» в вопросе о ключевой ставке

    Гендиректор компании «Герофарм» рассказал об увеличении продолжительности жизни

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Путин рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с Зеленским

    Самолет разбился на оживленной дороге курорта Европы и попал на видео

    Путин заявил об отсутствии угроз для российской экономики

    В деле о смерти роженицы в российском регионе появились новые подробности

    Путин заявил о «крике Ярославны» в вопросе о ключевой ставке

    Haval запланировал запуск производства важных компонентов в России

    Тарпищев отказался считать финалистку «Ролан Гаррос» Октябреву россиянкой

    Уехавший из России журналист-иноагент признался в желании вернуться

    Дженнифер Лопес удалила татуировку

    Путин упрекнул Зеленского в незнании ситуации на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok