Путин назвал условие скорого завершения СВО

Путин: СВО скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы

Специальная военная операция (СВО) скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об окончании спецоперации во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона, и конфликт быстро придет к своему естественному завершению», — сказал он.

В конце мая 2026 года Путин заявил, что сроки завершения СВО назвать невозможно. При этом он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению СВО.