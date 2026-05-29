19:19, 29 мая 2026Россия

Путин высказался о сроках завершения СВО

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Сроки завершения специальной военной операции (СВО) назвать невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается сроков, я думаю, что и вы, и все другие коллеги поймут, что называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. (...) Так никогда не делается. И я этого делать не буду», — сказал глава государства.

Он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению СВО.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что точкой для конца спецоперации должно стать выполнение задач, поставленных Владимиром Путиным, а не взятие какого-либо пункта в зоне СВО.

