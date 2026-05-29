Путин высказался о сроках завершения СВО

Путин заявил, что сроки завершения СВО назвать невозможно

Сроки завершения специальной военной операции (СВО) назвать невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается сроков, я думаю, что и вы, и все другие коллеги поймут, что называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. (...) Так никогда не делается. И я этого делать не буду», — сказал глава государства.

Он также отметил, что ситуация на поле боя складывается так, что это позволяет говорить о близости к завершению СВО.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что точкой для конца спецоперации должно стать выполнение задач, поставленных Владимиром Путиным, а не взятие какого-либо пункта в зоне СВО.