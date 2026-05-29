Москвичам рассказали о погоде в начале лета

20:01, 29 мая 2026

Синоптик Паршина: В начале июня температура в Москве придет в норму
Александра Качан (Редактор)

В начале июня москвичей ожидает летняя погода в рамках климатической нормы. Об этом ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Интерфаксу».

По словам синоптика, постепенное повышение температуры начнется в выходные, 30 и 31 мая, а затем продолжится на следующей неделе. В субботу воздух прогреется до плюс 15 градусов, может пройти кратковременный дождь. В воскресенье ожидается плюс 17 градусов.

2 июня температура достигнет 23 градусов тепла, а 3 и 4 июня поднимется до плюс 20-25 градусов, что соответствует обычной погоде в начале первого месяца лета. 5 и 7 июня может пройти небольшой дождь, однако температура будет держаться на уровне плюс 22-27 градусов.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала, что июнь в этом году окажется для Москвы холоднее обычного. По ее словам, 30-градусная жара может не вернуться в столицу.

