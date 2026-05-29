Наряд экс-первой ракетки мира на корте вызвал споры в сети

Японская теннисистка Наоми Осака в необычном наряде пришла на корт и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала Eurosport.

28-летняя спортсменка удивила фанатов выбором формы для Открытого чемпионата Франции по теннису. Так, она предстала перед болельщиками в юбке и бомбере, расшитых золотистыми пайетками. При этом ее наряд был дополнен пышным длинным шлейфом и черной бейсболкой бренда Nike.

Запись с чемпионата набрала более 30 тысяч просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида экс-первой ракетки мира: «Я считаю это абсурдным способом привлечь к себе внимание», «Мне кажется, это уничтожает серьезность матча. Это ведь не подиум», «Немного нелепо, не так ли?», «Ее выступления потрясающие», «Это не желание привлечь мнение. Одежда — это свобода самовыражения», «Если бы у меня были такие ноги, я бы тоже носила такое».

В ноябре прошлого года Наоми Осака выложила фото в откровенном виде и взорвала соцсети.