01:05, 26 ноября 2025

Фото экс-первой ракетки мира без бюстгальтера взорвали соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @naomiosaka

Японская теннисистка Наоми Осака выложила фото в откровенном виде и взорвала соцсети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя экс-ракетка мира поделилась снимками с отдыха на Карибских островах. Так, знаменитость предстала перед камерой в ультракоротком платье, отказавшись при этом от бюстгальтера. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено сияющей аппликацией в виде бабочки и тонкими золотыми цепями на спине.

Кроме того, спортсменка позировала в босоножках на шпильках, украшенных объемными бутонами лилий. В качестве украшений она выбрала золотые кольца и распустила волосы.

Поклонники восхитились эффектным внешним видом знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Совершенная красота. Твоя уверенность сияет ярко как бриллиант», «Шикарная чемпионка», «Наоми, это ты?», «Вызывайте пожарных», «Великолепная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева похвасталась фигурой в откровенном купальнике.

